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Кандидат в президенты и действующий Глава государства Петр Порошенко 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Об этом спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сказал во время брифинга, сообщает УНИАН.

«Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на Общественном телевидении. И требование закона является приоритетным. Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК «Олимпийский», но только в то время, когда он будет свободен от исполнения обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон о выборах президента», - заявил он.

По словам Медведева, Порошенко «достаточно гибкий» относительно формата дебатов не ради кандидата-оппонента. При этом он добавил, что в силе остается предложение Порошенко провести первые дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский» 14 апреля.

Напомним, Порошенко пригласил Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019. 

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».
ForUm

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