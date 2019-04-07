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Кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». Об этом сообщил Порошенко в эфире телеканала «ТРК-Украина».

По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК «Олимпийском» должны состояться 14 апреля 2019.

«Я лично считаю, что стадион не является лучшим местом для проведения этой дискуссии. Но я отметил «стадион, так стадион». Если он (Владимир Зеленский - ред.) в любом другом месте отказывается провести дебаты. Я хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, на республиканском стадионе (НСК «Олимпийский»), я жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19 или 20:00 будет оптимальным сроком. Я приглашаю зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены так как предлагал Зеленский», - сообщил Порошенко.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов Президента Украины. На очередных выборах Президента Украины во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Также, ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня ко второму туру.
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