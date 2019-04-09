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Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины обсудило расстановку сил и средств во время выездного координационного совещания на НСК «Олимпийский».

Как сообщает пресс-служба полиции, в совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, председатель Нацполиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство Нацгвардии, полиции Киева и дирекция стадиона.

Руководители обсудили распределение сил и средств правоохранительных органов в случае, если дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся на НСК «Олимпийский».

В частности, правоохранители обсудили количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка.

Напомним, Порошенко пригласил Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019. 

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты состоятся 19 апреля.
ForUm

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