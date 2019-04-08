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Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что дебаты с действующим Президентом Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

«19 апреля на НСК «Олимпийский» состоится мои дебаты с Петром Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос. Например, когда начнутся посадки?  Почему Свинарчуки не в тюрьме?» - сказал Зеленский.

Он заявил, что «у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить».

«Но я могу. От вашего имени. Поэтому пишите в комментарии, вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко», - подытожил Зеленский.

Напомним, по словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК «Олимпийском» должны состояться 14 апреля 2019.
ForUm

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