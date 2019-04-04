Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера об уменьшении суммы определенного ему залога. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
«Шевченковский райсуд отклонил ходатайство защиты Мангера об уменьшении залога, который раньше был определен в сумме 2 млн 497 тыс. грн», - написала она в Twitter.
Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.
4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.
В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.
15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
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