Норвегія інвестує 107 млн доларів в Україну для підтримки оборонного сектору

У вівторок, 3 листопада, уряд Норвегії повідомив, що виділяє 1 млрд норвезьких крон (107,6 млн доларів) на програму інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс у партнерстві з норвезьким бізнесом. Про це повідомляє уряд Норвегії.

Як зазначається в заяві, кошти мають сприяти залученню додаткового приватного капіталу з Норвегії для інвестування в українську оборонну промисловість.

«Норвезькі інвестиції можуть допомогти українському оборонному сектору розвиватися ще швидше», — заявила міністерка промисловості та торгівлі Норвегії Сесіліє Мірсет.

Уряд запропонував передбачити на нову програму фінансування обсягом 1 млрд норвезьких крон протягом трьох років. Воно надійде з коштів, уже передбачених на військову підтримку України в межах Програми підтримки Нансена. Реалізацією ініціативи займатиметься державна інвестиційна компанія Норвегії Investinor. Вона підтримуватиме різні фонди, що працюють у Норвегії та вкладають кошти в український оборонно-промисловий комплекс.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік наголосив на важливості розвитку української оборонної промисловості не лише для України, а й для безпеки Європи та самої Норвегії.

«Нам надзвичайно важливо сприяти розвитку української оборонної промисловості. Навіть після досягнення перемир’я ці зусилля посилять стримувальний ефект. Ця ініціатива також сприятиме подальшому розвитку співпраці між норвезькою та українською оборонними галузями. Це важливо не лише для України, а й відповідає інтересам безпеки Норвегії. Якщо Росії вдасться домогтися свого в Україні за допомогою військової сили, зросте ймовірність того, що вона застосує військову силу й проти інших країн. Ось чому інвестиції в українську оборонну промисловість — це також інвестиції в європейську та норвезьку безпеку», — заявив він.

Раніше ForUA повідомляв, що Канада долучиться до надання позики на підтримку України (Ukraine Support Loan), яку ЄС передбачив на 2026–2027 роки, та виділить 500 млн євро.