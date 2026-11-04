В Україні 4 листопада переважно без опадів, вдень до +12°

У середу, 4 листопада, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише на крайньому півдні можливий невеликий дощ. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 0-6° тепла, на узбережжі морів до 10°, вдень 4-9°, у південній частині країни 7-12°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві та області 4 листопада хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°. На Київщині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.