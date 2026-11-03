Події у Петропавлівській Борщагівці: У МВС назвали фейком інформацію про «катівню» Нацгвардії

Повідомлення про нібито катівню та загиблих у тимчасовому пункті дислокації Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці не відповідають дійсності. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський під час брифінгу, передає Ukrinform.

За його словами, інформацію про “катівню” та загиблих поширювала жінка, яка представилася медикинею. Її та водія карети “швидкої допомоги” затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вигівський назвав події заздалегідь змодельованою ситуацією.

“І почалася вона з того, що ця псевдомедикиня прибула на автомобілі, (переобладнаному - ред.) під швидку меддопомогу з шевроном екстреної меддопомоги. І ця жінка емоційно показувала цей стрим, після чого це побачило багато осіб і після цього там почали збиратися люди”, - сказав міністр.

Він припустив, що жінка могла мати намір шахрайським шляхом забрати з місця військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину.

“Так, це своєрідна схема витягання ухилянтів. Я думаю, що та жінка, яка прибула на місце, у неї була мета - шахрайським шляхом забрати з СЗЧ особу, яка раніше вчинила злочин. Але ми детально пропрацьовуємо, детально вивчаємо всі зв'язки. Ми цьому точно надамо оцінку, встановимо, хто спонукав”, - зазначив Вигівський.

Він розповів, що спочатку з приміщення вивели чотирьох військовослужбовців - двох повернутих після самовільного залишення частини та двох мобілізованих, які очікували відправлення на базову військову підготовку. Згодом натовп почав вимагати звільнити ще 17 військових, які також перебували в будівлі та готувалися до відправлення на навчання.

За словами Вигівського, щоб не наражати військових на небезпеку, їх вирішили вивезти автобусом, а територію залишити. Однак присутні перешкоджали виїзду транспорту.

Міністр також наголосив, що будівля перебувала в законній оренді Нацгвардії. Він запевнив, що МВС проведе службове розслідування та встановить обставини подій.

“І юридичну оцінку все-таки зараз буде надавати саме цим подіям ДБР. І ми проводимо службове розслідування… Наразі розслідується низка кримінальних проваджень”, - підсумував міністр.

Раныше ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці.

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За наявною інформацією, події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після СЗЧ.

За даними розслідування «Слідства.Інфо», інформацію про нібито незаконне утримання поранених у будинку поширила 49-річна Валентина Молода, яка представилася лікаркою та власницею приватної компанії «Мед-престиж».

Журналісти з'ясували, що згадана компанія належить громадянину Ізраїлю Михайлу Фурману і припинила медичну діяльність ще у 2023 році. Спецавтомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, був проданий власником у 2024 році. Сама Молода є керівницею клініки пластичної хірургії, а не працює в екстреній меддопомозі.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов раніше повідомив, що жінка, переодягнувшись у форму медперсоналу й придбавши автомобіль швидкої допомоги, щонайменше за три доби до інциденту проводила розвідку об'єкта. Наразі її вже затримали.