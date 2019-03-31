Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявляет об отсутствии в настоящее время системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины. Об этом она заявила журналистам, сообщает УНИАН.

«Никаких системных нарушений во время голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но они являются классическими для любого голосования и любой избирательной кампании», - отметила Бернацкая.

Она уточнила, что фиксируются случаи, когда избиратели фотографируют результаты своего волеизъявления, также единичные случаи подвоза граждан к отдельным участкам. Однако в целом, отметила секретарь ЦИК, выборы проходят в стандартном режиме.

«Мы надеемся, что до восьми часов все будет проходить в таком же режиме», - добавила Бернацкая.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 31 марта, в Украине проходит первый тур президентских выборов.

В список избирателей внесены свыше 35,6 млн граждан Украины, более 315 725 человек временно изменили место голосования.

Отметим, что голосовать на выборах могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Принять участие в выборах не смогут только те лица, которых суд признал недееспособными.

По состоянию на 15:00 на избирательные участки пришли уже 44,79% избирателей.