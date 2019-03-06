Аэропорты Литвы уточняют написания на английском языке названий украинских городов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«С этой недели в Вильнюсском аэропорту будут писать Kyiv и Lviv», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее название Kyiv начали использовать в международном Лондонском аэропорту Лутон. Однако МАУ продолжит использовать Kiev вместо Kyiv.

Также британское издание The Guardian будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.

Европейский Союз начинает использовать название столицы Украины на английском Kyiv, а не Kiev.

Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.