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Международные авиалинии Украины (МАУ) используют написание Kiev, а не Kyiv, поскольку это официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).  

«Поскольку официальная транслитерация IATA – Kiev, мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иноязычных пассажиров. Пока официальная транслитерация IATA – Kiev, мы не используем других вариантов написания города на английском», - заявили в МАУ.

 


 

 

Так в компании прокомментировали призыв взять пример с компании WizzAir после того, как международный Лондонский аэропорт Лутон сообщил об употреблении названия столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.  
ForUm

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