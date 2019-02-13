Международные авиалинии Украины (МАУ) используют написание Kiev, а не Kyiv, поскольку это официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«Поскольку официальная транслитерация IATA – Kiev, мы используем именно этот вариант, чтобы не путать иноязычных пассажиров. Пока официальная транслитерация IATA – Kiev, мы не используем других вариантов написания города на английском», - заявили в МАУ.

Solomiya, оскільки офіційна транслітерація IATA – Kiev, ми використовуємо саме цей варіант, аби не плутати іншомовних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською. — FlyUIA (@fly_uia) 13 февраля 2019 г.





Так в компании прокомментировали призыв взять пример с компании WizzAir после того, как международный Лондонский аэропорт Лутон сообщил об употреблении названия столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.