Британское издание The Guardian отныне будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.

Соответствующие изменения были внесены в стилистический справочник издания, пишет Европейская правда.

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиа-группу с The Guardian.

Читатели в Twitter довольно часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv, ведь именно так оно правильно переводится с украинского языка.

«Это произошло. Обновления стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме «котлеты по-киевски»)», - написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.

It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”)