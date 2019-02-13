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Британское издание The Guardian отныне будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.

Соответствующие изменения были внесены в стилистический справочник издания, пишет Европейская правда.

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиа-группу с The Guardian.

Читатели в Twitter довольно часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv, ведь именно так оно правильно переводится с украинского языка.

«Это произошло. Обновления стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме  «котлеты по-киевски»)», - написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.

 


 

 

Он также отметил, что на этом фоне, возможно, изданию стоит рассмотреть применению варианта Odesa.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что международный лондонский аэропорт Лутон также будет употреблять название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.
ForUm

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