Британская телерадиовещательная корпорация ВВС изменила написание украинской столицы на английском языке с Kiev на Kyiv.
Это произошло в процессе просмотра спорного англоязычного написания географических названий, сообщает ВВС.
Это написание в текстах, на картах и в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.
Несколько месяцев еще продлится переходный период, во время которого в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: Кyiv, formerly known as Kiev (Kyiv, ранее известный как Kiev).
Напомним, что Украина закрепила транслитерацию, которая предусматривает написание Kyiv, еще в 1995 году.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время