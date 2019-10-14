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Британская телерадиовещательная корпорация ВВС изменила написание украинской столицы на английском языке с Kiev на Kyiv.

Это произошло в процессе просмотра спорного англоязычного написания географических названий, сообщает ВВС.

«Поскольку Kyiv (а не Kiev) сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины», — говорится в заявлении компании ВВС.

Это написание в текстах, на картах и в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

Несколько месяцев еще продлится переходный период, во время которого в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: Кyiv, formerly known as Kiev (Kyiv, ранее известный как Kiev).

Напомним, что Украина закрепила транслитерацию, которая предусматривает написание Kyiv, еще в 1995 году.
ForUm

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