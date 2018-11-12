Международный аэропорт Афин – один из крупнейших в мире – начал использовать название столицы Украины корректно, сообщается на странице МИД страны в Twitter.
«МИД начало акцию в начале октября. В ходе кампании МИД обращается, в частности, к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev)», - говорится в сообщении.
❗️Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA.@UKRinGRC долучилося до онлайн проекту @correctua 🇺🇦 і відтепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport розпочав використовувати назву міста #Kyiv коректно! #KyivNotKiev pic.twitter.com/rzSE3yGPFI— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 ноября 2018 г.
Транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению – Kiev, закрепилась во времена СССР.
Сейчас украинские власти настаивают, что правильно передавать название Kyiv.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время