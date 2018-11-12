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Международный аэропорт Афин – один из крупнейших в мире – начал использовать название столицы Украины корректно, сообщается на странице МИД страны в Twitter.

«МИД начало акцию в начале октября. В ходе кампании МИД обращается, в частности, к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev)», - говорится в сообщении.

 


 

 

Транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению – Kiev, закрепилась во времена СССР.

Сейчас украинские власти настаивают, что правильно передавать название Kyiv.
ForUm

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