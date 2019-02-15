В Международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште с 12 февраля начали использовать написание англоязычного названия столицы Украины – Kyiv.

Такие изменения ввели в рамках кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA по корректировке правописания названия Киев #KyivNotKiev.

«Спасибо руководству аэропорта Будапешта за поддержку», - отметила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Напомним, ранее название Kyiv начали использовать в международном Лондонском аэропорту Лутон. Однако МАУ продолжит использовать Kiev вместо Kyiv.

Также британское издание The Guardian будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.

Европейский Союз начинает использовать название столицы Украины на английском Kyiv, а не Kiev.

Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.