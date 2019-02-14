Европейский Союз начинает использовать название столицы Украины на английском Kyiv, а не Kiev.
«Наконец-то! ЕС поменял название столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv»... PS: это касается наших мейлов», - сообщил пресс-секретарь представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.
Накануне также стало известно, что название Kyiv начали использовать в международном Лондонском аэропорту Лутон.
Также британское издание The Guardian будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.
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