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Европейский Союз начинает использовать название столицы Украины на английском Kyiv, а не Kiev.

«Наконец-то! ЕС поменял название столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv»... PS: это касается наших мейлов», - сообщил пресс-секретарь представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.

Накануне также стало известно, что название Kyiv начали использовать в международном Лондонском аэропорту Лутон.

Также британское издание The Guardian будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.  
ForUm

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