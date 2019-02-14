Европейский Союз начинает использовать название столицы Украины на английском Kyiv, а не Kiev.

«Наконец-то! ЕС поменял название столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv»... PS: это касается наших мейлов», - сообщил пресс-секретарь представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.

Накануне также стало известно, что название Kyiv начали использовать в международном Лондонском аэропорту Лутон.

Также британское издание The Guardian будет употреблять в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском – Kyiv.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило медиа-кампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev.