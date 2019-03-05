Есть основания считать, что кто-то умышленно не хотел рассматривать уголовные дела по хищениям на оборонных предприятиях. Такое мнение высказал руководитель САП Назар Холодницкий в эфире 112 Украина.

«У меня, как руководителя САП, есть вопросы по некоторым оборонным делам. По Харьковскому бронетанковому, где, например, уже в течение 2 лет тупо ничего не делается. Почему не делается, я в понедельник буду заслушивать это производство. Я думаю, что проинформирую общество более подробно. Есть основания считать, что кто-то умышленно эти дела не хотел расследовать», - сказал Холодницкий.

Напомним, журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».