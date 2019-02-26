Детективы Национального антикоррупционного бюро проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенных в журналистском расследовании программы «Наші гроші», сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку», – говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются.

«В общем, детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств. По одному из таких предприятий - Львовский бронетанковый завод - расследование завершено и с июля 2018 дело слушается в суде», – подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ отметили, расследование коррупционных схем в оборонной сфере сложные и имеют свою специфику, которая отличает их от остальных коррупционных преступлений:

- часто закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без проведения конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя;

- часть документов, в том числе, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности;

- отсутствует рынок товаров военного и двойного назначения, что затрудняет проведение товароведческой экспертизы, определение рыночной цены, на основании которой можно утверждать об ущербе, нанесенном коррупционными схемами;

- выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

Президент поддержал отстранение Гладковского.