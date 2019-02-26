Вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал взвешенным решение Национальной общественной телекомпании отказаться от подписания соглашения об участии в песенном конкурсе «Евровидение-2019» с командой певицы MARUV.

«Взвешенное решение Общественного ТВ по «Евровидению». Украинское. «Не гибридное». Те, кто гастролирует в государстве-агрессоре, не должны представлять Украину. В этом суть позиции. Поздравляю всех, кто ее придерживается. Мы победим. Слава Украине!» - написал он в Twitter.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song.

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение до 26 февраля.

25 февраля, общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласиюотносительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Переговоры со следующим кандидатом для участия в конкурсе начнутся утром 26 февраля.