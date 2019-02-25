Общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Общественного.

«Певица Анна Корсун (сценическое имя – MARUV) одержала победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО «НОТУ» на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО «НОТУ» и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», - отмечается в сообщении.

Также согласно правилам Евровидения (п. 2.6 https://eurovision.tv/about/rules/) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса.

«Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора», - заявили в НОТУ.

Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, резюмировали в пресс-службе.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song.

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение до 26 февраля.