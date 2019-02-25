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Переговоры со следующим кандидатом для участия в «Евровидении-2019» начнутся утром 26 февраля, сообщил глава «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураб Аласания.

«Продолжительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет», - написал он в Facebook.

При этом он указал на несколько важных вещей.

Так, по словам Аласании, благодаря сотрудничеству НОТУ и СТБ Украина за четыре года открыла для себя много новых и талантливых исполнителей.

«НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор показал еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно – отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества», - подчеркнул он.

Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием Евровидения) НОТУ прописал в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса.

«В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне. Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении», - подчеркнул Аласания.

«Но... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами», - добавил он.

Таким образом, решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на «Евровидении» пока не принято.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song. 

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

25 февраля стало известно, что НОТУ и певица MARUV  не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе по ряду причин.

 
ForUm

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