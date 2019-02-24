Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Так, пикантными танцами, умением держаться на сцене и соблазнительным пением судей и зрителей поразила MARUV, которые отдали ей высшие баллы. В общем количестве MARUV заработала 11 баллов, сообщает УНИАН.

MARUV обошла украинский женский джаз-бэнд Freedom jazz, группу YUKO, работающую в жанре фольктроники, Brunettes Shoot Blonde со своим «мультиинструментальным» роялем, популярную группу KAZKA, покорившую жителей многих стран своим хитом «Плакала», а также близняшек из дуэта ANNA MARIA, попавших в скандал из-за непризнания российской агрессии.

От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл - ANNA MARIA, 2 балла - Brunettes Shoot Blondes, 3 балла - группа KAZKA, 4 балла - YUKO, 5 баллов - MARUV, высокие 6 баллов - Freedom jazz. Телезрители проголосовали несколько иначе: 1 балл - YUKO, 2 балла - ANNA MARIA, 3 балла - Brunettes Shoot Blondes, 4 балла - Freedom jazz, 5 баллов - KAZKA, 6 баллов - MARUV.

Всего в телеголосовании приняли участие 167 500 зрителей.

В общественном движении «Видсич» заявили, что трое из шести финалистов конкурсного отбора «Евровидение-2019» MARUV, YUKO, ANNA MARIA - «откровенные коллаборационисты».

На странице движения в Facebook, активисты призвали членов жюри и ведущего конкурса Сергея Притулу перед голосованием «исчерпывающе проинформировать» зрителей о позиции конкурсантов относительно российской агрессии и оккупации украинских территорий.