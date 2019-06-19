Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.
Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
«Правительство обратилось в правоохранительные органы относительного незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию и он должен получить отпор», – написал он.
Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
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