По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 злоумышленнику, который, по данным следствия, совершил кражу из автомобиля в центре столицы и похитил ценные вещи известной певицы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 11 января 2020 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбития заднего стекла в автомобиле похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей.

По результатам розыскных мероприятий следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве установили мужчину, причастного к этому преступлению. Им оказался гражданин Грузии, 1979 г.р. Во время обыска в частном доме, где он временно проживал, правоохранители изъяли золотые изделия, видеорегистратор, антенны, зарядные устройства, GPS Tracker, автомобильные брелки и сим-карты.

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 630 тыс. Гривен.

По состоянию на 27 января 2020 залог не внесен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.