Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе «Евровидение», несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения.

Об этом в комментарии Громадському заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV», - рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: «К сожалению, пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на «Евровидении», ездить с концертами в Россию».

На вопрос, есть ли конкретное требование от MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять».

Сама MARUV во время общения с журналистами заявила, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно выступлений в России.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора «Евровидения-2019».