также в разделеОбщество
Кириленко: История с участником «Евровидения» еще не завершена 47
Прокуратура года расследует 1506 производств по оккупации Крыма 16
Украина присоединится к разработке беспилотного бомбардировщика 28
«Евровидение-2019»: Украина поднялась в рейтинге букмекеров 63
Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в РФ 172
Певица MARUV представит Украину на «Евровидении-2019» 132
Чубаров: 23 февраля – трагический день для крымских татар, чеченцев и ингушей 56
Консул: У политзаключенного в РФ Коломийца самые жесткие условия содержания 44
Аваков: СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции 71
Минкульт: В ПЦУ перешли уже 340 приходов УПЦ МП 56
Матиос: Стабильности не будет, пока имеем такого скурвленного соседа 79
22 февраля. Картина дня 73
Адвокат: У раненых украинских моряков до сих пор остаются осколки в теле 39
Литва предложит ввести дополнительные санкции против РФ 51
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия тормозит «языковые» рекомендации «Венецианки» 52
Владельцу ротвейлера, который загрыз жительницу Вознесенска, сообщили о подозрении 97
Конфискованные у Януковича 1,5 миллиарда поступили в госбюджет 61
Омелян пообещал выпить шампанского за здоровье детективов НАБУ 37

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе «Евровидение», несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения.

Об этом в комментарии Громадському заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV», - рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: «К сожалению, пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на «Евровидении», ездить с концертами в Россию».

На вопрос, есть ли конкретное требование от MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять».

Сама MARUV во время общения с журналистами заявила, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно выступлений в России.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора «Евровидения-2019».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

359
Теги