Подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вышел на работу, сообщает 112 Украина.

«Мы находимся возле здания Херсонской ОГА, куда сегодня на работу вышел Владислав Мангер, который занимает должность председателя областного совета. В 09:00 он провел аппаратное совещание, главным вопросом которого было выполнение программы по борьбе с онкозаболеваниями. Сейчас он также находится на своем рабочем месте», - сообщил корреспондент телеканала.

В пресс-службе председателя Херсонского областного совета уточнили, что Мангер занимается рабочими делами и работает в штатном режиме.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Генеральная прокуратура намерена обжаловать данное решение суда.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.