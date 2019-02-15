Генеральная прокуратура обжалует решение Шевченковского райсуда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что преступление, которое ему инкриминируется, совершено с применением насилия и стало причиной гибели человека, относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

«Учитывая большой общественный резонанс указанного преступления, а также тот факт, что за его совершение предусмотрено суровое наказание в рамках национального законодательства, которое может побудить человека к попытке любым способом уклониться от возможной ответственности, применение залога не может в полной мере устранить указанный риск и обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого», – говорится в сообщении.

В связи с несогласием с принятым судом решением, Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.