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Решение Окружного административного суда Киева, которым Ульяне Супрун запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения, будет срочно обжаловано, заявил министра юстиции Павел Петренко.

«Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано», - написал он в Facebook.



Петренко назвал Супрун «коллегой, которая впервые за историю страны бросила вызов системе».

«Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа «Доступные лекарства». Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом...», - перечислил министр заслуги Супрун.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Кабмин намерен обжаловать это решение. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.
ForUm

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