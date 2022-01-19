Многие влюбленные пары, выбирая дату свадьбы, стремятся придать этому дню еще более глубокий смысл и выбирают «магическую» дату, сообщила пресс-служба Минюста.
В следующем месяце будет сразу несколько таких дат. К слову, уже немало пар выбрали их для празднования собственной свадьбы.
2/2/22 – уже подано 576 заявлений;
12/2/22 – уже подано 1005 заявлений;
14/2/22 – уже подано 112 заявлений;
22/2/22 – уже подано 1133 заявления.
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