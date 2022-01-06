В 2021 году в Киеве родители чаще всего называли девочек Марией и Златой. Среди мальчиков самыми популярными именами стали Максим, Иван и Матвей.

Об этом сообщили Укринформу в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

Некоторые родители выбирали для своих детей редкие и экзотические имена.

Так, девочкам давали имена Ими, Миа, Эва, Ясна, Мрия, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Доне Дарина, Ильинка.

В мальчикам – Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Сава, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.