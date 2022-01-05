Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста в день регистрации брака. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это соответствует его интересам, пояснили в Минюсте.
Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины.
Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.
Не менее важным условием при женитьбе является установление родства.
Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой:
- лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;
- родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, которые имеют общих родителей. Неполнородные братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;
- двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
- усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления);
- по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, усыновленными им.
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