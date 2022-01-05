Брачный возраст для мужчин и женщин в Украине устанавливается в 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста в день регистрации брака. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это соответствует его интересам, пояснили в Минюсте.

Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.

Не менее важным условием при женитьбе является установление родства.

Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой: