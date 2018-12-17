Синод Украинской православной церкви Московского патриархата отстранил от служения и уволил с должностей двух иерархов, принявших участие в Объединительном соборе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МПВ.

«Священный синод отстранил от управления епархией и временно отстранил от служения митрополита Винницкого и Барского Симеона. Также запретил служение и снят с должности викарный епископ Киевской митрополии - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)», - говорится сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января.

В Объединительном церковном соборе приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Симеон заявил о своем переходе в единую поместную Православную церковь Украины.