также в разделеОбщество
В Украине стало меньше любителей Нового года 15
Экс-владельца банка «Стандарт» объявили в международный розыск 16
Из Украины пытались вывезти запчасти к бронетехнике и самолетам 23
Во Львове сносят стелу Монумента славы 40
Нацгвардейцы задержали на блокпостах четырех пособников боевиков 19
«Бред сивого мерина»: Турчинов прокомментировал заявление Лаврова 101
Смертельное ДТП на Львовщине: водителю автобуса объявлено подозрение 15
Сущенко прислал первый рисунок из российской колонии 20
Минприроды решило запретить использование диких животных в цирках 17
Мураев подсказал СБУ, где искать «руку Кремля» 167
Аваков: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой 114
В Виннице прихожане собора УПЦ МП перешли в ПЦУ 205
Олещук: На пресс-конференции Порошенко признал, что Медведчук остается последним каналом связи с Кремлем 29
Епифаний: Украинский народ не воспримет перенос даты Рождества 404
В Крыму развернули флаг Украины в поддержку захваченных украинских моряков 86
AI: Власти Украины «забывают» об обещаниях наказать виновных в нападении на активистов 22
Адвокат: Суд имел достаточно оснований для восстановления Насирова 60
Полиция задержала подозреваемого в заказе убийства «Сармата» 131

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата  отстранил от служения и уволил с должностей двух иерархов, принявших участие в Объединительном соборе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МПВ.

«Священный синод отстранил от управления епархией и временно отстранил от служения митрополита Винницкого и Барского Симеона. Также запретил служение и снят с должности викарный епископ Киевской митрополии - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)», - говорится сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. 

В Объединительном церковном соборе приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Симеон заявил о своем переходе в единую поместную Православную церковь Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
887
Теги