В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, сообщает Укринформ.

«Вчера владыка Симеон объявил верующим о своем решении о переходе в Православную церковь Украины. После божественной литургии он обратился к прихожанам и спросил, поддерживают ли они его решение? И церковная община собора и прихожане его поддержали», - сообщил Демченко.

Сейчас это первая и пока единственная из церковных общин УПЦ МП в Винницкой области, решившая перейти в Православную церковь Украины.

Что же касается владыки Симеона, то он остается митрополитом Винницким и Барским, но уже под юрисдикцией ПЦУ.

Что касается его должности в УПЦ МП, то, как сказал Демченко, сегодня на внеочередном синоде «очевидно, что там владыку снимут с должности управляющего Винницкой епархии. Но теперь он в другой церковной структуре».

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января.