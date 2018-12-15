Митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний избран предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине,сообщает УНИАН.
Епифаний был избран на Объединительном соборе украинских православных церквей, прошедшем в Софии Киевской. Кандидатуру Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания выдвинул в четверг Архиерейский собор УПЦ (Киевского патриархата).
Он является ректором и профессором Киевской православной богословской академии. Родом с Буковины.
Кроме того, на Софийской площади Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.
Напомним, ранее Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.
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