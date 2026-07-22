Почаївську лавру визнали афілійованою з Російською православною церквою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісти завершила дослідження щодо Почаївської Свято-Успенської лаври та встановила ознаки її афілійованости з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена.

За результатами дослідження встановлено, що Почаївська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви (Московського патріархату) та входить до складу Київської митрополії УПЦ. Відповідно до українського законодавства Київська митрополія визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

У Держетнополітики також зазначили, що статут лаври та інші документи, які регулюють її діяльність, підтверджують її належність до структури Київської митрополії УПЦ.

Крім того, дослідження встановило, що статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

У відомстві нагадали, що 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення досліджень щодо наявности ознак афілійованости релігійних організацій з іноземними релігійними структурами, діяльність яких заборонена в Україні, а також порядок перевірки фактів використання релігійних організацій для поширення ідеології "русского міра".

У липні 2025 року Держетнополітики повідомила про виявлення ознак афілійованости УПЦ (МП) з Російською православною церквою та затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП). Згодом, 27 серпня, відомство офіційно визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

Пізніше аналогічні висновки були зроблені щодо Корецького монастиря УПЦ (МП), а наприкінці травня 2026 року Держетнополітики визнала афілійованим із Російською православною церквою і монастир "Голосіївська пустинь".