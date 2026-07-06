Клірика УПЦ МП віддали під суд за заклики до повалення державного ладу

У Харкові судитимуть священнослужителя однієї з релігійних громад Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, якого обвинувачують у поширенні антиукраїнської пропаганди, виправдовуванні російської агресії та закликах до повалення конституційного ладу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 2022–2025 років клірик систематично залишав коментарі в проросійських Telegram-каналах, у яких принижував українців, розпалював національну ворожнечу та поширював кремлівські пропагандистські наративи. Зокрема, він стверджував, що «Харьков всегда был, есть и будет русским городом».

Крім того, за інформацією прокуратури, священнослужитель схвально висловлювався про російські повітряні удари по Харкову та публічно захоплювався діяльністю ФСБ РФ.

Правоохоронці затримали чоловіка та скерували до суду обвинувальний акт. Йому інкримінують умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, повторне виправдовування й заперечення збройної агресії Росії проти України, а також поширення матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

У прокуратурі зазначили, що під час слідства обвинувачений заявив про щире каяття. Водночас до винесення вироку він перебуватиме під вартою.