Спецоперація «Грім» на Закарпатті: священнослужитель розстріляв людей на центральній вулиці

У селищі Вишково на Закарпатті чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє зазнали поранення. Стрільцем виявився священнослужитель УПЦ МП, повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі та поліції.

Повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців 15 жовтня близько 16:00. Як вказують правоохоронці, 45-річний священник, йдучи центральною вулицею селища, здійснив кілька пострілів у перехожих.

Унаслідок стрілянини на місці загинули двоє чоловіків — 62 та 64-річні місцеві жителі. Ще трьох потерпілих, серед яких жінка, ушпиталили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Загальна кількість травмованих уточнюється.

Для розшуку та затримання нападника на території району ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім». За кілька хвилин правоохоронцям вдалося розшукати та затримати підозрюваного.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти.