Поместная церковь, которая была создана на объединительном соборе, официально называется Православная церковь Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«Официальное название, согласно уставу - Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)», - написал он.

Он уточнил, что титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Зоря также сообщил, что 16 декабря в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.