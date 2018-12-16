также в разделеОбщество
Скончался скандальный экс-ректор Мельник 9
На территории киевского экспоцентра в сгоревшем авто нашли тело мужчины 11
На Закарпатье вдоль границы установили колючую проволоку 15
Правозащитники: В ОРДЛО удерживаются минимум 89 гражданских заложников 15
Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского 111
«Месть за Томос»: архиепископ Климент опасается репрессий в Крыму 87
В Киеве задержали очередного «вора в законе» 54
По факту крушения Су-27 на Житомирщине завели уголовное дело 15
Варфоломей пригласил Епифания на вручение томоса 19
Названо имя летчика, погибшего при крушении Су-27 31
Епифаний призвал всех архиереев участвовать в поместной церкви 51
Предстоятелем Единой украинской православной церкви избран митрополит Епифаний 117
На Объединительном соборе Порошенко находится в «президиуме» 71
В Винницкой епархии УПЦ МП опровергли информацию о захвате храма 39
В Киеве начался Объединительный собор 118
Порошенко прибыл на Объединительный собор 142
СМИ: Автокефальную церковь возглавит Митрополит Киевский 139
СМИ: Предстоятеля поместной церкви будут выбирать в два тура 57

Поместная церковь, которая была создана на объединительном соборе, официально называется Православная церковь Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«Официальное название, согласно уставу - Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)», - написал он.

Он уточнил, что титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Зоря также сообщил, что 16 декабря в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги