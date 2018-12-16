также в разделеПолитика
Президент поручил проверить госслужащих, имеющих родственников в Крыму 38
Порошенко: Путин не желает освобождать пленных украинцев 22
Порошенко назвал условие продления военного положения 84
Президент настаивает, чтобы ВР закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО уже в феврале 9
Медведчук: Украинская православная церковь была, есть и остается единственной канонической церковью в Украине 76
Епифаний: Главным храмом ПЦУ будет Михайловский Златоверхий собор 39
Президент: Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви 61
Порошенко: Это день окончательного обретения независимости от РФ 48
На съезде Оппозиционного блока определили Вилкула кандидатом в президенты 548
Состоялся съезд Оппозиционного блока 485
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ 108
СМИ: Для Бойко покупают социологов, чтобы заставить поверить избирателей в его хорошие шансы на выборах 69
«Оппозиционная платформа — За жизнь»: Власть содействует рейдерам из «Оппоблока» и унижает законодательную власть в лице народных депутатов 88
La Croix: Медведчук пытается объединить оппозицию в связи с президентскими и парламентскими выборами 53
Лукашенко заявил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу 253
В Кремле ответили на ультиматум США по делу украинских моряков 344
Гаврилова: Социология КМИС подтвердила верность стратегии Медведчука -объединить оппозицию вокруг идеологии 165
ЕС продлит санкции против России 32

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

«Впервые в Украине зарождается церковь, освященная вселенским престолом. В ночь на воскресенье, через несколько часов после завершения Собора, новую церковь специальным коммюнике признал Вселенский патриархат. Томос торжественно будут вручать на наш Сочельник. И это будет самое примечательное Рождество в истории Украины», - отметил он.

По словам Главы государства, об этом ему сообщил сам Вселенский патриарх во время телефонного разговора, который состоялся перед началом соответствующей пресс-конференции.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
17
Теги