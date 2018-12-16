Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

«Впервые в Украине зарождается церковь, освященная вселенским престолом. В ночь на воскресенье, через несколько часов после завершения Собора, новую церковь специальным коммюнике признал Вселенский патриархат. Томос торжественно будут вручать на наш Сочельник. И это будет самое примечательное Рождество в истории Украины», - отметил он.

По словам Главы государства, об этом ему сообщил сам Вселенский патриарх во время телефонного разговора, который состоялся перед началом соответствующей пресс-конференции.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.