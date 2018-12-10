Европейский Союз ввел санкции в отношении 9 лиц, ответственных за организацию «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» на 22,7%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков.

Высокопоставленный офицер Сергей Лазарев, который отвечал за учет всей техники в Вооруженных силах Украины, три года работал на ГРУ.

В Международном аэропорту «Борисполь» самолет авикомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло наличие у украинского режиссера Сенцова серьезных проблем со здоровьем, якобы вызванных длительной голодовкой. Он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 19 декабря украинская сторона снова будет предлагать варианты освобождения заключенных и пленных до 27 декабря по формуле 23 на 23 и 66 на 19. Об этом заявил в выступлении на презентации аналитического исследования по лучших практик противодействия подрывной деятельности России против Украины представитель Украины в ТКГ на Минских переговорах Евгений Марчук.

За пять дней до Объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о несогласии с Константинополем.

Инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Инфляция в Украине в ноябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2017 года - составила 10%, ускорившись с 9,5% в годовом выражении месяцем ранее.

9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии УПЦ МП Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска — КПВВ «Новотроицкое».

Кремль «грязными методами разрушает европейскую стабильность», заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя фотографию, на которой двое мужчин держат флаг «ДНР» во время антиправительственных протестов во Франции.

Власти Франции изучают информацию о возможной причастности России к организации акций протеста «желтых жилетов», но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.