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За пять дней до Объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о несогласии с Константинополем.

По словам Филарета, его архиереи не примут требования Вселенского патриархата относительно процедуры, сообщает УНИАН.

Крупнейших разногласий в видении собора между Киевом и Константинополем сейчас два. Первое - КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Второе - в Киеве считают, что голосование во время выборов главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.
ForUm

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