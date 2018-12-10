также в разделеОбщество
В Симферополе напали на офис Курбединова 4
После ареста Курбединова крымские адвокаты начали получать угрозы 10
Все захваченные РФ украинские моряки получили адвокатов 14
Украина предложит РФ два варианта по обмену пленными 62
Перед объединительным собором Филарет заявил о несогласии с Константинополем 276
Интерпол по запросу России ищет «сообщника Гриба» 20
Циклон несет в Украину штормовой ветер и сильные осадки 92
Сотрудников Минздрава вызвали на допросы из-за поставок лекарств 19
В УПЦ МП негодуют из-за непропуска митрополита через линию разграничения 99
Первым рейсом поезда Мукачево-Будапешт воспользовались 10 пассажиров 50
Патриарх Кирилл: Нельзя допустить создание независимой церкви в Украине 111
Украинец пытался провезти в РФ миллион рублей в ботинках 53
«Украина — филиал РФ»: Высокопоставленный офицер ВСУ три года шпионил для ГРУ 171
СБУ прокомментировала флаг «ДНР» на акции «желтых жилетов» 154
Порошенко с женой «поймали» в супермаркете 361
Полиция: Ультрас в Одессе задержали за нападение на патрульных, а не за плакаты 74
Общественную организацию разоблачили на пропаганде «русского мира» 75
Поезд Будапешт - Мукачево отправился в первый рейс 60

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло наличие у украинского режиссера Сенцова серьезных проблем со здоровьем, якобы вызванных длительной голодовкой.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро управления, «по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается».

«В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения», - говорится в пресс-релизе.

Между тем в ведомстве не уточнили причин, по которым Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что у Сенцова в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

Правозащитница Татьяна Щур также сообщила, что Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
18
Теги