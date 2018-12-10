Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло наличие у украинского режиссера Сенцова серьезных проблем со здоровьем, якобы вызванных длительной голодовкой.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро управления, «по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается».

«В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения», - говорится в пресс-релизе.

Между тем в ведомстве не уточнили причин, по которым Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что у Сенцова в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

Правозащитница Татьяна Щур также сообщила, что Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.