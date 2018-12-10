Власти Франции изучают информацию о возможной причастности России к организации акций протеста «желтых жилетов», но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на издание «Эко».

Журналисты отмечают, что данным вопросом занимается подчиняющаяся премьер-министру Эдуарду Филиппу межведомственная структура – Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности. Расследование началось из-за поступивших сообщений о многочисленных фейковых аккаунтах в соцсетях, которые использовались для выражения поддержки демонстрантам.

Ранее британская газета «Таймс» со ссылкой на исследование компании New Knowledge сообщила о сотнях аккаунтов, в частности, в Twitter, через которые оказывалась поддержка «желтым жилетам». В компании предположили, что эти аккаунты связаны с Россией.

Похожую информацию распространила и организация Alliance for Securing Democracy, данные которой приводит агентство «Блумберг». Согласно утверждениям специалистов этой организации, очень активно в соцсетях поддерживали «желтых жилетов» некоторые российские государственные СМИ.

Однако «Эко» отмечает, что пока власти Франции не пришли к выводам по этому делу.

«Сейчас еще слишком рано, чтобы дать оценку утверждениям «Таймс», - пишет французская газета.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований – начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором «желтые жилеты» бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже. В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат «Назад! Назад!» на русском языке, после чего они начинают отступать.

Запись опубликована на YouTube 9 декабря.