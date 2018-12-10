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Инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в рамках продолжения информирования общественности о формах и методах российской агрессии Служба безопасности Украины представила серию специальных информационных буклетов. Первые два выпуска посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

В СБУ подчеркнули, что буклеты, изданные на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности, которые разоблачены СБ Украины, так и собранными общественными активистами. Тематика первых выпусков является случайной.

«Целенаправленная инспирация российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну», – заявил Грицак.

Напомним, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается.

В свою очередь начальник Генерального штаба, командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозус момента оккупации и аннексии Крыма.

 
ForUm

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