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В Международном аэропорту «Борисполь» самолет авикомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает портал dtp.kiev.ua.

«В результате аварии полосу закрыли для полетов», – говорится в сообщении сообщества в Facebook.

Из-за перегрузки других посадочных полос «Борисполя» часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу.

Аэропорт «Борисполь» пока сообщил об отмене некоторых рейсов. Пассажиры сообщили, что самолет, совершивший посадку в «Жулянах», кружил перед этим над «Борисполем» час.  

Некоторые самолеты садятся в «Борисполе», но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты.

Ранее Международный аэропорт «Борисполь» предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.
ForUm

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