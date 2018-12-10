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9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии УПЦ МП Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска — КПВВ «Новотроицкое».

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой епархии УПЦ.

«Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения традиционной (на протяжении вот уже 20 лет) совместной молитвы с архиереями УПЦ, насельниками обители и многочисленными паломниками в праздник иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря. Посещение местной богадельни, встреча с насельниками обители и многочисленными православными верующими из разных регионов Украины, традиционно прибывающими 10 декабря для участия в вышеуказанных торжествах, были надменно и провокационно сорваны», - заявили в епархии.

Утверждается, что право Илариона на пересечение линии разграничения (электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) без указания объективных причин был аннулирован. 

«Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы Безопасности Украины на КПВВ «Новотроицкое», оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «…особое распоряжение из Киева…».  Абсурдность деталей ситуации удивляет: электронный пропуск митрополита Илариона, по словам сотрудника СБУ, был аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк, и проблем при прохождении линии разграничения не возникло», - заявили в епархии. 

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Митрополит Онуфрий и другие епископы УПЦ МП приглашения на объединительный собор отослали обратно в Стамбул.
ForUm

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