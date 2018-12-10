Высокопоставленный офицер Сергей Лазарев, который отвечал за учет всей техники в Вооруженных силах Украины, три года работал на ГРУ.

Об этом агент с позывным «Сократ» рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

Лазарев в Министерстве обороны отвечал за учет всей техники в ВСУ. Имел кабинет на главном авиаремонтном заводе страны. Искренне признается – Украину воспринимал только в виде филиала России. Жалуется, что украинизация вызвала у него просто физическое отторжение. «Неприятно. На украинском языке все. На русском говоришь, подозрительно на тебя смотрят. Мне было некомфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации», - рассказывает он.

И нашел. В России, в приграничном городке Шебекино в доме родной сестры он и встретился с будущим куратором Денисом, офицером российской военной разведки. Россиян интересовали секреты украинской военной авиации, а предателю было достаточно российской пенсии. Он обменял военные тайны на вид на жительство в России, и получил громкий позывной – «Сократ».

«Три года подряд «Сократ» сливал россиянам данные об украинских самолетах. Какой массив информации перекочевал через него в Россию, доподлинно неизвестно. Этот ноутбук, который дали ему в российской разведке, похож на дешевый компьютер. Но хитрая программа, установленная на нем, уничтожает все следы контактов предателя. «После передачи данных она уничтожает те данные и уничтожает маршрут, куда они отправлялись. Восстановить их маршрут не удалось», - рассказывает специалист по кибербезопасности Александр Ткачук. Никаких следов, почти нет доказательств. Но «Сократ» прокололся - когда начал интересоваться авиабазой под Киевом.

Авиабаза в Василькове - стратегический объект, который прикрывает небо над Киевом. Ее нынешнее состояние – вот о чем хочется узнать россиянам. Но агенту «Сократу» не надо было разрабатывать головокружительные шпионские схемы, чтобы пробраться сюда. Он рассчитывал, что звонок старым друзьям откроет перед ним все двери. Среди офицеров, которые здесь служат, у «Сократа» немало знакомых, на них и рассчитывал шпион. Свои контакты на базе Лазарев не сдает до последнего. Говорит, здесь ничего нового для российской разведки нет. Однако телефонные разговоры доказывают, что он врет. Российская разведка хотела получить один из самых популярных беспилотников на фронте. Якобы простое крыло, но почему-то оно очень интересует россиян. Несколько раз такие беспилотники проявляли современную российскую технику на оккупированном Донбассе и помогали уничтожить ее. «Российскую разведку могло заинтересовать то, какие аппараты мы можем строить или какие мировые технологии мы могли позаимствовать», - считает испытатель беспилотных летательных аппаратов Ярослав Тропинов.

Операция «Сократа» провалилась, ее финал – в Лукьяновском СИЗО, теперь самая большая мечта агента – попасть в список на обмен.