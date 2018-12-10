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Европейский Союз ввел санкции в отношении 9 лиц, ответственных за организацию «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Данное решение опубликовано в официальном журнале ЕС, сообщает «Европейская правда».

«После организации 11 ноября 2018 года так называемых «выборов» в так называемых «Донецкой Народной Республике» и «Луганской Народной Республике» Совет ЕС считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры», - говорится в сообщении.

В санкционный список вошли руководители «избирательных комиссий», которые в ноябре организовали «выборы» в неподконтрольных Украине регионах Донецкой и Луганской областей:

Ольга Позднякова - председатель так называемой ЦИК в «ДНР»;

Елена Кравченко - председатель так называемой ЦИК в «ЛНР»;

Леонид Пасечник - «избранный лидер» так называемой «ЛНР»;

Владимир Бидьовка - председатель так называемого «Народного совета» в «ДНР»;

Денис Мирошниченко - председатель так называемого «Народного совета» в «ЛНР»;

Алексей Найденко - заместитель председателя так называемой ЦИК в «ДНР»;

Владимир Высоцкий - секретарь так называемой ЦИК в «ДНР»;

Максим Свидченко - заместитель председателя так называемой ЦИК в «ЛНР»;

Екатерина Терещенко - секретарь так называемой ЦИК в «ЛНР».

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание всех активов. Решение вступило в силу с момента публикации.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.  

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готовит санкции против организаторов «выборов» на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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