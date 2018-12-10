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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», сообщает пресс-служба Главы государства.

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», - подчеркнул Президент.

«Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности», - отметил Порошенко.

 

 

Глава государства также сообщил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. «Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

 
ForUm

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