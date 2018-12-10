На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 19 декабря украинская сторона снова будет предлагать варианты освобождения заключенных и пленных до 27 декабря по формуле 23 на 23 и 66 на 19.

Об этом заявил в выступлении на презентации аналитического исследования по лучших практик противодействия подрывной деятельности России против Украины представитель Украины в ТКГ на Минских переговорах Евгений Марчук, сообщает Укринформ.

«Сегодня готовый вариант обмена 27 декабря по формуле 23 на 23 и 66 на 19. Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить (это предложение, - ред.) 19 декабря, когда будет 101-й раунд переговоров в Минске, последний в этом году », - сказал Марчук.

Он добавил, что также официально предложил провести отдельное заседание, на котором по каждому пункту проанализировать минские документы.

«Возьмем каждый из них. Вы там нас обвиняете – давайте обсудим. У нас есть предложения – давайте обсудим», - отметил Марчук.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести 27 декабря очередной этап освобождения заложников и политзаключенных.